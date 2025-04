Në takimin e shtatorit në Bruksel diskutohet edhe për Luginën

Zyrtarë të Presidencës së Kosovës kanë bërë të ditur se në takimin e ardhshëm me palën serbe në Bruksel, i cili do të mbahet gjatë muajit shtator, do të diskutohet për kërkesën e shqiptarëve të Luginës së Preshevës për bashkim me Kosovën, shkruan gazeta “Zëri”.

Në takimin e shtatorit në Bruksel do të diskutohet bashkimi i Luginës me Kosovën

Në takimin e tretë me radhë në kuadër të fazës finale të dialogut Kosovë – Serbi, i cili pritet të mbahet në fillim të muajit shtator, si temë e diskutimit do të jetë edhe çështja e Luginës së Preshevës.

Nga zyra e presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, kanë pohuar, shkruan kjo gazetë, se në këtë takim do të bisedohet mbi kërkesën e shqiptarëve të Luginës për bashkim me Kosovën.