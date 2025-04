Reagon ministria e Brendshme: Raporti i CIA-s i pasaktë, teksti i njëjtë me atë të publikuar gjatë viteve 2007 – 2016

Ministria e Brendshme sqaron se lajmi i dalë në media në lidhje me publikimin e një raporti të ri të CIA-s mbi situatën e sigurisë në Shqipëri, është i pasaktë dhe keq-orientues për publikun.

“Sqarojmë se nuk ka ndonjë raport specifik të kësaj organizate të publikuar në ditët e fundit në lidhje me situatën në Shqipëri.

‘The World Factbook’, është i publikuar në faqen zyrtare të CIA-s. Ky është një produkt i kësaj organizate që përditësohet në mënyrë të përjavshme dhe përmbajtja është lehtësisht e aksesueshme online. Pra, megjithëse përditësimi i fundit është i datës 14 gusht 2018, theksojmë se ky është një përditësim i ‘Factbook’ si i tërë dhe jo i të dhënave specifike për Shqipërinë.

Aktualisht për Shqipërinë, ‘Factbook’ ka të njëjtën përmbajtje me atë të vitit 2017 dhe ky tekst, me ndryshime të vogla, është pothuajse i njëjtë me atë të publikuar gjatë periudhës 2007 – 2016. Bashkëlidhur me këtë njoftim përcjellim edhe fotot ‘print-screen’ të faqeve përkatëse të ‘Factbook’ sipas viteve.

Spekulimet politike për të prodhuar me çdo kusht lajme negative njollosin dhe cenojnë drejtpërdrejt punën dhe sakrificat e punonjësve të Policisë së Shtetit.

Ministria e Brendshme ka qenë dhe mbetet e hapur dhe transparente me median duke informuar me korrektesë për ngjarje që kanë të bëjnë me luftën kundër paligjshmërisë e kriminalitetit”, reagoi ministria e Brendshme.