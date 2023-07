Gazetari denoncon me foto: Gjeta grerëza të ngordhura në pakot e sheqerit

Gazetari Gurjan Doci ka denoncuar ne rrjetet sociale faktin se ka gjetur grereza te ngordhura brenda dy pakove me sheqer qe ka blere ne market.

Ja cfare shkruan ai ne faqen e tij ne rrjetet sociale: Grerëzat nuk të pickojnë më, por të helmojnë.

Kisha blerë ditën e somte 2 pako me sheqer, por pasi i hapa brenda tyre gjeta edhe 2 grerëza te ngordhura.

Nga logo duket se cila kompani e ka tregtuar.

Kështu është kur merresh edhe me karburante, edhe me ndërtim rrugësh, edhe me koncensione, edhe me tregti sheqeri.

Kjo ndryshe quhet edhe vrasje e sheqerosur.