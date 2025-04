Si e fali gjykata njeriun e Aldo Bares, nga 27 vjet burg në Itali, katër në Shqipëri

Nga 27 vjet burg i dënuar në Itali, në vetëm 4 (katër) vjet e 4 (katër) muaj burgim në Shqipëri.

Ky ka qenë dënimi që gjykata e lartë ka dhënë në 15 nëntor 2010 ndaj shtetasit Edmond Bego, i njohur edhe me emrin Manol, për të cilin PD dhe PS janë përfshirë në akuza për lidhje e favorizime politike.

Vendimi është dhënë nga një trupë gjykuese e përbërë nga Gani Dizdari, Kryesues dhe atërat e gjykatës së lartë:

Fatos Lulo, Besnik Imeraj, Andi Çeliku dhe Majlinda Andrea.

Lajmifundit.al citon se dënimi i lehtësuar ndjeshëm për shtetasin Edmond Gega, të arrestuar dy ditë më parë në Igumencië të Greqisë, është dhënë në njohje të vendimeve penale të dhëna ndaj tij në Itali për akuzat e trafikut të drogës dhe grupimit të strukturuar kriminal.

Më poshtë vendimi i gjykatës: VENDIM

NЁ EMЁR TЁ REPUBLIKЁS

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Gani Dizdari Kryesues

Fatos Lulo Anëtar

Besnik Imeraj Anëtar

Andi Çeliku Anëtar

Majlinda Andrea Anëtare

në datën 15.09.2010 mori në shqyrtim në seancë gjyqësore çështjen penale, që i përket:

KЁRKUES: PROKURORIA E GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË

I DЁNUAR: EDMOND BEGO (MANOLI BEGA), i biri i Irfanit dhe i Esmasë, dtl.31.12.1970, lindur në Lushnjë dhe banues në Tiranë.

OBJEKTI:

Njohjen e vendimit penal italian të formës së prerë

nr.1735, datë 22.04.2008 të Gjykatës së Apelit Torino,

Seksioni i Parë Penal, Itali, për të dënuarin Edmond Bego (alias Manoli Bega),

për veprat penale të parashikuara nga Ligji Italian

“Prodhim dhe trafik i paligjshëm i lëndëve narkotike apo psikotrope”,

si dhe “Organizatë që ka për qëllim trafikimin e paligjshëm

të lëndëve narkotike apo psikotrope”,

të cilat parashikohen si vepra penale “Trafikimi i narkotikëve”,

“Organizimi dhe drejtimi i organizatave kriminale”,

nga nenet 283/a/2/3 dhe 284/a/1 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë.

Baza Ligjore: Neni 512 e vijues i K.Pr.Penale,

neni 4 i Marrëveshjes shtesë të Konventës Europiane

mbi Transferimin e Personave të Dënuar

midis Republikës së Italisë dhe Republikës së Shqipërisë.

Gjykata e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr.280 akti, datë 12.03.2010 ka vendosur:

Pranimin e kërkesës.

Njohjen e vendimit penal italian të formës së prerë nr.1735, datë 22.04.2008 të Gjykatës së Apelit Torino, Seksioni i Parë Penal, Itali, me të cilin është dënuar shtetasi shqiptar Edmond Bego (Manoli Bega), për veprat penale të parashikuara nga nenet 73 (Prodhimi, trafikimi dhe mbajtja e paligjshme e substancave narkotike dhe psikotrope) dhe 74/1 (Organizata formuar për trafikimin e substancave narkotike ose psikotrope), të Dekretit të Presidentit të Republikës së Italisë nr.309, datë 09.10.1990, të cilat parashikohen si vepra penale nga nenet 283/a/2 (Trafikimi i narkotikëve, kryer në bashkëpunim ose më shumë se një herë) dhe 284/a/1 (Organizimi dhe drejtimi i organizatave kriminale) të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë.

Në bazë të neneve 283/a/2, 284/a/1 e 55 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë konvertimin e dënimit të mësipërm me një dënim prej 10 (dhjetë) vjet burgim.

Meqenëse për shkak të ligjit italian nr.241/2006, për Amnistinë e Përgjithshme, si dhe neneve 174 të K.Penal Italian dhe 672 të K.Pr.Penale Italiane, shtetasi Edmond Bego (Manoli Bega), ka përfituar një ulje dënimi prej tre vjet burgim, pasqyruar ky fakt në urdhërin e prokurorit pranë Gjykatës së Apelit Torino, nr.303, datë 27.04.2009, si dhe gjendjes së ekzekutimit, pasqyruar me shkresën e Zyrës së Ekzekutimeve Penale pranë Gjykatës së Apelit Torino Itali, nr.303/2009, datë 09.06.2009, shtetasi Edmond Bego (Manoli Bega) do të vuajë përfundimisht 7 (shtatë) vjet burgim.

Vuajtja e dënimit fillon nga data 24.12.2009, dita e arrestimit të tij dhe të kryhet në një burg të sigurisë së zakonshme.

Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.431, datë 02.06.2010, ka vendosur:

Lënien në fuqi të vendimit nr.280 akti, datë 12.03.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Kundër vendimit nr.431, datë 02.06.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë, në mbështetje të nenit 432 të K.Pr.Penale, brenda afatit ligjor, ka paraqitur rekurs i dënuari Edmond Bego (Manoli Bega), mbrojtësi i tij, duke kërkuar prishjen e vendimeve dhe zgjidhjen e çështjes pa e kthyer për rigjykim, për këto shkaqe:

- Nuk jemi dakord në lidhje me njohjen e vendimit penal të huaj, konkretisht nga ana e kërkuesit, shtetit Italian. Kërkesa e prokurorisë duhej të refuzohej pasi me shtetin Italian nuk kemi marrëveshje për njohjen e vendimeve penale të formës së prerë, sikundër dhe shteti Italian nuk është aderues i konventës për njohjen e vendimeve penale të huaja dhe për rrjedhojë nuk mund të kërkojë njohjen e vendimeve penale të shtetit të tij.

- Nga ana e shtetit Italian, nuk është bërë një kërkesë për njohje të vendimit penal të dhënë nga ana e tyre, por thjesht është kërkuar që shtetasi Manoli Bega apo Edmond Bego të dërgohet në Itali për të vuajtur atje dënimin e dhënë kundër tij.

- Për shtetasin Manoli Bega për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga neni 283/a dhe 284/a të K.Penal duhet të caktohet një dënim përfundimtar prej 11 vjet burgim, të aplikohet ulja me 1/3 e dënimit në bazë të dispozitave për gjykimin e shkurtuar, të aplikohet ulja me 3 vjet e dënimit bazuar në ligjin Italian për amnistinë dhe përfundimisht të dënohet me 4 vjet e katër muaj burgim.

KOLEGJI PENAL I GJYKATЁS SЁ LARTЁ

pasi dëgjoi gjyqtarin Fatos Lulo; prokurorin Kujtim Luli, që kërkoi mospranimin e rekursit, mbrojtësin e të dënuarit av. Ardian Leka, që kërkoi prishjen e vendimeve dhe caktimin e një mase dënimi përfundimtar me 4 vjet e 4 muaj burgim; si dhe diskutoi çështjen në tërësi,

V Ё R E N

Nga aktet e dosjes gjyqësore rezulton se gjykatat e faktit kanë pranuar të provuar se me vendimin nr.894, datë 26.04.2007 të Gjykatës së Torinos, Itali, ndërmjet të tjerash, shtetasi shqiptar Edmond Bego (Manoli Bega) është dënuar me 27 vjet e tetë muaj burgim. Në aplikim të nenit 442 të K.Pr.Penale italiane (që i korrespondon neni 406 i K.Pr.Penale të Republikës së Shqipërisë për gjykimin e shkurtuar), ai është dënuar përfundimisht me 18 vjet, 5 muaj e 10 ditë burgim. Në vendim janë cituar dhe veprat penale të cilat ka kryer i pandehuri. Kundër këtij vendimi është bërë ankim në Gjykatën e Apelit, Torino, Itali. Seksioni i parë penal i kësaj gjykate, me vendimin nr.1735, datë 22.04.2008, ka ndryshuar vendimin e përmendur më lart dhe e ka dënuar shtetasin shqiptar Edmond Bego (Manoli Bega) në bazë të neneve 73 e 74/1 të Dekretit të Presidentit të Republikës Italiane, nr.309/90 me 21 vjet burgim. Në aplikim të nenit 442 të K.Pr.Penale Italiane (neni 406 i K.Pr.Penale të Republikës së Shqipërisë) të pandehurit Edmond Bego (Manoli Bega) i është ulur 1/3 e dënimit dhe është dënuar përfundimisht me 14 vjet burgim. Nga avokati i të pandehurit është bërë rekurs në Gjykatën e Kasacionit Romë, Itali. Kjo gjykatë, në dhomë të këshillimit me vendimin e saj nr.38025/2008 regjistri, datë 21.04.2009, ka vendosur mospranimin e rekursit, duke lënë në fuqi vendimin e Gjykatës së Apelit Torino, të përmendur më lart. Pra vendimi ka marrë formë të prerë në këtë datë.

Nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Torino është nxjerrë urdhëri i ekzekutimit nr.303/2009, datë 27.04.2009. Sipas këtij urdhëri është urdhëruar ulja e dënimit të të dënuarit Edmond Bego (Manoli Bega) me tre vjet, për shkak të ligjit italian nr.241/46, për Aministinë e Përgjithshme, përfituar sipas neneve 174 të K.Penal Italian e nenit 672 të K.Pr.Penale Italiane. Me këtë urdhër të prokurorit është urdhëruar dënimi përfundimtar i shtetasit Edmond Bego (Manoli Bega) me 11 vjet burgim. Fakti që shtetasi shqiptar Edmond Bego (Manoli Bega) duhet të vuajë përfundimisht 11 vjet burgim, për shkak të dënimit të tij nga Gjykata Italiane, provohet dhe me shkresën, gjëndje e ekzekutimit, nr.303/2009, datë 09.06.2009, të Zyrës së Ekzekutimeve Penale pranë Gjykatës së Apelit Torino, Itali.

Ministri Italian i Drejtësisë i është drejtuar Ministrisë së Drejtesisë së Republikës së Shqipërisë për ekzekutimin e vendimit, me të cilin është dënuar në Itali shtetasi shqiptar Edmond Bego (Manoli Bega). Ministria e Drejtësisë së Republikës së Shqipërisë me shkresën nr.88429 prot. O.F, datë 25.11.2009, i është drejtuar Prokurorisë së Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë, duke kërkuar njohjen e vendimit me të cilin është dënuar në Itali shtetasi shqiptar Edmond Bego (Manoli Bega). Prokuroria e Përgjithshme me shkresën nr.1758/7 prot. (E.D), datë 24.12.2009, i është drejtuar Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, në bazë të nenit 515 të K.Pr.Penale dhe nenit 2/2 të marrëveshjes shtesë të Konventës Europiane mbi Transferimin e Personave të Dënuar midis Republikës së Italisë dhe Republikës së Shqipërisë, duke kërkuar arrestimin e shtetasit Edmond Bego (Manoli Bega). Me vendimin nr.1157 akti, datë 24.12.2009 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, është marrë vendim për arrestimin e shtetasit Edmond Bego (Manoli Bega), vendim i cili është ekzekutuar. Në datë 30.12.2009, në bazë të nenit 515/2 të K.Pr.Penale, kryetari i Gjykatës të Rrethit Gjyqësor Tiranë (zëvëndësi i tij) i ka komunikuar shtetasit Edmond Bego (Manoli Bega) masën e arrestit. Kundër vendimit të masës së sigurimit është ankuar në Gjykatën e Apelit Tiranë i arrestuari. Kjo gjykatë, me vendimin e saj të datës 03.02.2010, ka vendosur miratimin e vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Më pas, organi i prokurorisë i është drejtuar gjykatës në bazë të nenit 512/3 të K.Pr.Penale, duke kërkuar njohjen e vendimit penal me të cilin është dënuar në Itali shtetasi shqiptar Edmond Bego (Manoli Bega).

Organi i prokurorisë ka kërkuar njohjen e vendimit penal të Gjykatës së Apelit Torino, Itali, me të cilin është dënuar shtetasi shqiptar Edmond Bego (Manoli Bega), për shkak se kjo kërkesë është e bazuar në nenet 512 e vijues të K.Pr.Penale. Sipas organit të prokurorisë, veprat penale për të cilat është dënuar shtetasi Edmond Bego (Manoli Bega) parashikohen nga nenet 283/a/2/3 dhe 284/a/1 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë.

Në përfundim të shqyrtimit gjyqësor të çështjes, Gjykata e Shkallës së Parë Tiranë arriti në konkluzionin se vendimi gjyqësor i autoritetit gjyqësor Italian dhënë në ngarkim të shtetasit shqiptar Edmond Bego (Manoli Bega) duhet të njihet. Gjykata konkludoi se bazuar në dispozitat penale të ligjit material penal italian për të cilat ishte gjetur fajtor shtetasi i mësipërm shqiptar, dënimi me burgim ndaj tij do të duhej të konvertohej në referencë të masës së dënimit që përmbanin dispozitat e nenit 283/a/1 dhe 284/a/1-55 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë me 15 vjet burgim. Pas aplikimit dhe të zbritjes së dënimit të parashikuar nga ligji përkatës italian për amnistinë, si dhe zbatimit të dispozitës së nenit 406 të K.Pr.Penale, shtetasi Edmond Bego (Manoli Bega) duhet të vuante përfundimisht një dënim prej 7 vjetësh burgim. Mbi ankimin e paraqitur nga shtetasit Edmond Bego (Manoli Bega), Gjykata e Apelit Tiranë vendosi lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, pasi mori në shqyrtim në seancë gjyqësore rekursin e paraqitur nga mbrojtja e shtetasit Edmond Bego (Manoli Bega) çmon se vendimet e gjykatave të faktit janë marrë në zbatim të drejtë të ligjit përsa i takon ekzistencës së kushteve për njohjen e vendimit të dhënë nga autoriteti gjyqësor italian, porse ato duhet të ndryshohen në lidhje me caktimin e masës së dënimit.

Ky Kolegj çmon se pretendimi i parashtruar nga mbrojtja gjatë gjykimit të çështjes nga gjykatat e faktit dhe në rekursin përkatës në lidhje me mosekzistencën e kushteve për njohjen e vendimeve gjyqësore penale të formës së prerë të autoritetit gjyqësor italian nga ana e gjykatave shqiptare nuk qëndron. Kjo për shkak se ka qenë vullneti i ligjvënësit shqiptar, që në konsideratë të përmbajtjes së dispozitës së nenit 512 të K.Pr.Penale, ka ratifikuar “Marrëveshjen Shtesë të Konventës për transferimin e personave të dënuar të 21 marsit 1983” mes Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Italisë (ligj nr.9196/2004), të parashikojë njohjen e vendimeve penale të formës së prerë të dhëna nga autoritetet gjyqësore italiane ndaj shtetasve shqiptarë dhe ekzekutimin e tyre, kur këta shtetas shqiptarë ndodhen brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.

Ndërkohë, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë çmon se qëndron pretendimi i ngritur nga ana e mbrojtjes përsa i takon ndryshimit të masës së dënimit që iu caktua shtetasit Edmond Bego (Manoli Bega). Po t’i referohemi vendimit gjyqësor të dhënë nga autoriteti gjyqësor italian rezulton se shtetasi Edmond Bego (Manoli Bega) është deklaruar fajtor në Republikën e Italisë për kryerjen e veprave penale të cilat si minimum të dënimit kanë 20 vjet burgim. Duke njohur ekzistencën e rrethanave lehtësuese, përfundimisht ky shtetas shqiptar është dënuar me 21 vjet burgim, çka do të thotë një vit burgim mbi minimumin e parashikuar nga ligji penal material italian.

Ndërkohë, gjykatat e faktit shqiptare që njohën vendimin gjyqësor të autoritetit gjyqësor italian, për caktimin e dënimit me burgim iu referuan dispozitave homologe të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, përkatësisht neneve 283/a/1 dhe 284/a/1 te tij. Në këto dispozita penale minimumi i dënimit të përcaktuar nga ligjvënësi shqiptar është 10 vjet burgim, kurse maksimumi është 20 vjet burgim. Bazuar dhe në parimet e parashikuara nga neni 55 i Kodit Penal, është detyrim i gjykatave shqiptare që në caktimin e dënimit për efekt të njohjes së një vendimi gjyqesor të huaj të ruajnë parimin e parashikuar nga neni 55 i Kodit Penal në lidhje me masën përfundimtare të dënimit që aplikohet pas bashkimit të dënimeve të dhëna për disa vepra penale.

Në rastin konkret, rezulton se dënimi që i është dhënë nga autoriteti gjyqësor italian, shtetasit shqiptar Edmond Bego (Manoli Bega) është 21 vjet, Ky dënim, 21 vjet burgim, ndërkohë përfaqësonte një dënim me vetëm 1 vit burgim më shumë sesa minimumi i dënimit që parashikonte dispozita përkatëse e ligjit penal material italian.

Gjykatat e faktit shqiptare, në caktimin e dënimit, në frymën e dispozitave të nenit 516 të K.Pr.Penale, Konventës Evropiane të Këshillit të Evropës “Për transferimin e personave të dënuar” dhe vendimeve unifikuese të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, të cilat nënvizojnë nevojën e caktimit të një dënimi që për nga natyra duhet t’i përgjigjet atij të dhënë në shtetin kërkues, duhet të kishin marrë parasysh faktin se dënimi përfundimtar i dhënë nga autoritetet gjyqësore italiane ishte vetëm një vit burgim mbi minimumin e parashikuar nga dispozitat penale përkatëse.

Në këto kushte, ka qenë detyrim i gjykatave shqiptare të faktit që në caktimin e dënimit të respektonin disponimin e autoritetit gjyqësor italian e të caktonin një dënim të përafërt me minimumin e parashikuar nga dispozitat penale homologe të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë. Ky Kolegj çmon, se nisur nga fakti që minimumi i dënimit me burgim që parashikojnë dispozitat e neneve 283/a/1 dhe 284/a/1 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë është 10 vjet burgim, pas aplikimit dhe të dispozitës së nenit 55 të këtij kodi, shtetasit shqiptar Edmond Bego (Manoli Bega) duhet t’i caktohet një dënim përfundimtar prej 11 vjet burgim.

Mbi këtë masë dënimi do të duhet të zbatohet dispozita e nenit 406 të K.Pr.Penale, si dhe ulja prej 3 vitesh burgim, të cilën shtetasi shqiptar Edmond Bego (Manoli Bega) e ka përfituar për shkak të aplikimit të ligjit nr.241/46, për Aministinë e Përgjithshme.

PЁR KЁTO ARSYE

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 441 të Kodit të Proçedurës Penale,

V E N D O S I

Lënien në fuqi të vendimit nr.431, datë 02.06.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë përsa i përket njohjes së vendimit nr.1735, datë 22.04.2008 të Gjykatës së Apelit Torino.

Ndryshim e këtij vendimi përsa i përket konvertimit të këtij dënimi, duke i caktuar të dënuarit Edmond Bego (Manoli Bega) dënimin e tij me 11 (njëmbëdhjetë) vjet burgim.

Në zbatim të nenit 406 të K.Pr.Penale dënimin e tij me 7 (shtatë) vjet e 4 (kater) muaj burgim.

Në aplikim të ligjit italian nr.241/46, për Aministinë e Përgjithshme, i zbriten 3 (tre) vjet duke u dënuar përfundimisht 4 (katër) vjet e 4 (katër) muaj burgim.

Tiranë, më 15.09.2010