LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Moti, priten shira deri të premten

Lajmifundit / 16 Gusht 2018, 09:33
Aktualitet

Moti gjatë kësaj jave pritej me kthjellime dhe vranësira kalimtare në zonat bregdetare. Më të shpeshta vranësirat në zonat e ulëta dhe kryesisht në zonat malore, shoqëruar pasditeve me shira të herëpashershëm.

Nga e mërkurën deri të premten, rrebeshe të shkurtra shiu priten edhe në zonat qendrore, njofton Meteoalb.

Temperaturat kanë pësuar një rënie me 2°C që nga mëngjesi i së martës dhe rënia do të vijoje e lehtë deri në fundjavë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion