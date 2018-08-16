Moti, priten shira deri të premten
Lajmifundit / 16 Gusht 2018, 09:33
Aktualitet
Moti gjatë kësaj jave pritej me kthjellime dhe vranësira kalimtare në zonat bregdetare. Më të shpeshta vranësirat në zonat e ulëta dhe kryesisht në zonat malore, shoqëruar pasditeve me shira të herëpashershëm.
Nga e mërkurën deri të premten, rrebeshe të shkurtra shiu priten edhe në zonat qendrore, njofton Meteoalb.
Temperaturat kanë pësuar një rënie me 2°C që nga mëngjesi i së martës dhe rënia do të vijoje e lehtë deri në fundjavë.