Horoskopi ditor: 15 gusht 2018
Dashi
Një ditë e mirë kjo e mërkurë për të lindurit e kësaj shenje. Planetet do të kenë ndikim pozitiv gjatë ditës, duke ju dhuruar gjallëri dhe energji. Kjo ditë do të jetë mjaft e mirë për të nisur edhe projektet tuaja që presin prej kohësh. Hëna ju sugjeron që të vlerësoni prioritetet tuaja dhe me shumë vëmendje.
Demi
Juve ndiheni disi të pasigurt në këtë ditë. Duhet të ndryshoni dhe të ndiheni të sigurt në vetvete. Ka ardhur momenti të planifikoni hapat tuaj të ardhshëm, ata që kanë vërtetë rëndësi. Në fushën e dashurisë, do të përfshiheni nga emocione të forta. Kujdes me financat.
Binjakët
Kjo e mërkurë do jetë e mbushur me dyshime dhe re të shumta përreth jush. Do jeni kaq konfuz sa që nuk do dini si të veproni. Do e shikoni çdo gjë nga një këndvështrim tjetër dhe pengesat dhe situatat nuk mund t’iu shqetësojnë më shumë se kaq.
Gaforrja
Një ditë relativisht e mirë kjo për të lindurit e kësaj shenje. Në qiellin tuaj gjithçka do të hapet. Planetet ju këshillojnë që të vlerësoni më mirë prioritetet dhe të përfundoni ato gjëra që nuk presin, ndonëse do ju duhet shumë përkushtim. Kujdes me shpenzimet.
Luani
Një ditë mjaft e mirë për të lindurit e shenjës së Luanit. Kjo ditë do ju dhurojë një dritë të veçantë. Yjet në bashkëpunim me planetet do ju ndihmojnë që të përballoni sa më lehtësisht çdo problem që mund t’iu dalë përpara. Do të ndiheni energjik.
Virgjëresha
Nuk do të ndjeheni fort mirë këtë ditë. Planetet sugjerojnë relaks pasi e mërkura juaj do jetë e mbushur me shqetësime. Shqetësimet me të cilat do të përballeni, do të komplikojnë sjelljen tuaj gjatë gjithë ditës. Por, gjithsesi situata do të ndryshojë shpejt.
Peshorja
Një ditë e mirë për Peshoret kjo e mërkurë. Do të jeni emblemë e harmonisë, në çdo pikëpamje. Këshillohet që të kaloni më shumë kohë me partnerin tuaj dhe dita do të shkojë më së miri. Financat duken drejt përmirësimit.
Akrepi
Një ndër shenjat më me fat këtë ditë. Mund të themi se Akrepët do jenë të favorizuarit e kësaj dite. Planetët do jenë në anën tuaj dhe do ju japin mundësinë që të prisni çdo mundësi që do ju jepet. Do të arrini të realizoni synimet tuaja. Edhe financat duken mirë.
Shigjetari
Një ditë me angazhime kjo e mërkurë. Sot do t’i përkushtoheni prioriteteve tuaja. Do të ketë disa gjëra të cilat nuk do mund ti delegoni. Me kalimin e orëve do të relaksoheni, ndoshta në shoqërinë e partnerit apo të miqve tuaj më të dashur.
Bricjapi
Një ditë jo e mirë kjo e sotmja. Kundërshtitë e Neptunit me Saturnin do të bëhen bashkë, duke ju krijuar jo pak pengesa. Mundohuni të ruani durimin për të mos u ngatërruar mes vështirësive, të cilat zor se do i menaxhoni.
Ujori
Në sajë të ndikimit të Hënës do të fitoni disa siguri më shumë. Mundohuni të fitoni dashurinë e njerëzve tuaj të dashur, duke nxjerrë në pah vlerat që mund ti keni lënë në hije. Kujdes me shpenzimet.
Peshqit
Një ditë disi e mërzitshme kjo e sotmja në disa aspekte. Lërini ndikimet e Hënës, që mos të ndikojnë tek ju. Bëni kujdes ndaj acarimeve të mundshme, tregohuni më të maturuar dhe më të dashur, në mënyrë që të mos rrezikoni. Gjërat do të zgjidhen. Kujdes me financat.