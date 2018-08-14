Kamëz, qëllohet me breshëri plumbash lokali dhe banesa, më pas shpërthen eksplozivi
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Kamëz ku eshte qëlluar me armë drejt lokalit ‘Kaslin’ dhe drejt banesës që ndodhet në të njëjtën biznes.
Pak minuta pas të shtënave, ate ka ndodhur një shpërthim eksplozivi. Si pasoje ka patur vetëm dëme materiale në lokal dhe në makinat e parkuara para lokalit. Ngjarja ka ndodhur rreth ores 2.00 në kohen kur banesë ndodheshin familja halili pronare te objektit, gra dhe femijë.
Sulmi me arme dhe me pas shperthimi mesohet se është regjistruar nga kamerat e sigurisë së lokalit ku duken personat që qëllojne me armë. Pamjet u sekuestruan nga policia.
Anetarët e familjes Halili kanë thënë se nuk kanë konflikte dhe nuk e dinë kush mund të jete autor i sulmit. Lokali ku ka ndodhur kjo ngjarje ndodhet tek Bulevardi Blu rreth 500 m poshte Bashkisë Kamëz.