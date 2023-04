Berisha: Prapaskena e arrestimit të Shpëtim Gjikës, ja kush e ka radhën pas tij

Ish-kryeministri Sali Berisha duke komentuar përmbytjet dhe arrestimin e kryetarit të bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika, ka thënë se prangosja e kryebashkiakut ka prapaskena politike që lidhen me kryeministrin Edi Rama.

Berisha ka thënë se pas Shpëtim Gjikës, radhën e ka Baftjari….ja shënimi i plotë i Berishës në faqen e tij zyrtare:

Rama te permbyturve: hani Shpetim Gjiken!

Te dashur miq, Rama dhe qeveria e tij ka vendosur te shuaj zemerimin e qytetareve te permbytur te Vlores dhe Fierit me terror psikologjik. Keshtu, ne kulmin e zemerimit popullor te banoreve te zonave te permbytura, per shkak te mungeses te nje ndihme eficente nga qeveria, Rama zgjodhi ti terrorizoje ata me kurbanin e radhes, arrestimin jashte te gjitha kushteve ligjore dhe per here te dyte me te njejtat akuza te armikut tij te brendshem, Shpetim Gjika.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Dy hakmarrje, ajo patologjike e te semurit psiqik dhe "Hakmarrja per Drejtesi", arrestuan dje armikun e Partise, Shpetim Gjika. Thuhet se padine per Gjiken me urdher direkt te Rames e ka formuluar Ina Luçi, drejtoresha e INUK-ut te Vlores, koordinatorja personale elektorale e Rames, kushurira e pare dhe bashkepuntorja me e ngushte e njerit prej eksponenteve me kryesore te "Hakmarrjes per Drejtesi", Gentian Gjonaj. Miq, tani radhen e ka armik Baftjari!!