Paralajmërimet për trazira, alarmohet Kosova: Institucionet e sigurisë janë në gatishmëri!

Pas lajmeve në qarkullim se sot mund të ketë trazira në Mitrovicën Veriore, institucionet janë mobiluar për të siguruar qetësinë.Ndërkaq zv/ministri i Punëve të Brendshme, Abdulselami Shkodra, e ka kaluar natën e mbrëmshme duke u marrë nga afër me zhvillimet që ishin paralajmëruar se mund të ndodhnin në veri të vendit. Ndrësa është shprehur për mediat në Kosovë se situata mbetet e qetë.

“Informacione të tilla kanë qarkulluar, mirëpo institucionet e vendit kanë marr me seriozitet çdo informacion që ka ardhur edhe nga pjesa veriore, mirëpo deri tani nuk kemi asnjë lloj veprimi i cili do të binte ndesh me legjislacionin në fuqi. Mund të themi se situata nuk është e ndryshueshme por është mjaft stabileështë shprehur ai.

Shkodra thotë më tej se institucionet e sigurisë kanë qenë të gatshme t`i përgjigjen çdo situate që mund të ndodhte në veri.

Mësohet se kryeministri Ramush Haradinaj ka takuar më herët Këshillin e Sigurisë, ku kishte bërë të ditur se nuk do të lejohen veprime që prishin rendin kushtetues.

“Informacionet që kanë qarkulluar nuk mund të themi se nuk kanë qenë serioze, por situata nuk ka ndryshuar dhe vazhdon të jetë e njëjta”, shtoi Shkodra.

Gjatë ditës është raportuar se forca të KFOR-it kanë marr nën kontroll Liqenin e Ujmanit, por zyrtarë të KFOR-it kanë sqaruar se lëvizjet e trupave të tyre po bëhen në kuadër të ushtrimit operativ të paralajmëruar. Këtë ushtrim e ka paralajmëruar në fillim të javës në Leposaviq edhe komandanti i KFOR-it, gjeneralmajori Salvatore Cuoci.

Ai pranoi se pjesëtarët e KFOR-it po bëjnë stërvitje dhe ushtrime, por që nuk ndërlidhen me ndonjë ngjarje që mund të ndodhë këtu.