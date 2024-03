Prindërit e 23-vjeçarit të ekzekutuar në Itali kërkojnë ndihmë

Prindërit e Viktorjan Picakut, ekzekutuar dy netë më parë në Bari të Italisë bëjnë apel për ndihmë nga shteti shqiptar.

Ata kërkojnë nga shteti t’u mundësojë kthimin e trupit të pajetë që ta varrosnin në vendin e lindjes.

"Kush të ketë mundësi të na bjerë fëmijën këtu, vini dorën në zemër, aman, ne nuk kemi mundësi"- thotë mes lotësh i ati, për Report TV.

Ndërkohë që nëna e tij ka treguar se e ka marr vesh gjëmën nga djali i madh, në sy të të cilët edhe e vranë.

"E morëm vesh nga djali i madh, në sy të tij e kanë vra, madje i kanë thënë mos e prek se të vramë dhe ty, këtë na ka thënë djali e të gjithë.

Na ndihmoni të sjellim kufomën, të na bien djalin. Me zë, folëm një natë para se ta vrisnin, kurse ditën kur u vra ka pas ditëlindjen e mbesës, me të shkruar folëm, por jo me zë.

Punonte punë të zezë, ishte pa letra, në mëshirë të fatit”- thotë e ema.