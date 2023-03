Ironia e ish-ministrit: Po kur thonë që vettingu është i pavarur ...

Ish-ministri Ylli Manjani është ironik me deklaratat e fundit të bëra nga kryeministri Edi Rama, se vettingu është një proces i pavarur.

Sipas Manjanit, e vërtetë është që ndonjëherë është i pavarur nga Rama sepse është i varur nga Fatmir Xhafaj.

‘Ka edhe raste që nuk varet nga Kryeministria, sepse varet nga Ministria e Brendshme’, shkruan Ylli Manjani në Facebook.

Reagimi i plotë i Ylli Manjanit në Facebook:

Po kur thonë që vetting-u është i pavarur?!

Shumë interesante duket loja, kur e sheh si lojë e brendshme pushteti!

Por vetting të pavarur nuk ka!

Gjykatësit dhe prokurorët nuk e dinë me kë duhet ta “mbajnë mirë”?! Me Kryeministrinë apo me (Krye)Ministrinë e Brendshme?!

Veç me drejtësinë nuk mund ta “mbajnë mirë”!

Rroftë vettingu!