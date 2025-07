Kjo është shenja e Horoskopit që do kalojë krizë në dashuri gjatë gushtit

Vera është stina më e përshtatshme për të rënë në dashuri. Emocionet fillojnë të shtohen dhe atraksioni ndaj personave të rinj të njohim rritet.

Megjithatë, horoskopi parashikon se një prej shenjave të zodiakut do të përjetojë zhgënjim në jetën dashurore gjatë muajit gusht.

Nëse jeni lodhur nga debatet e tepruara do të ishte mirë të reflektonit se di]ka nuk po shkon mirë në lidhjen tuaj në çift.

Luani

Luanët kanë karakteristikën e të qenit një shenjë e fortë, që e bën personalitetin e tyre dominues. Për fat të keq tani jeni duke kaluar një krizë në marrëdhënien tuaj, ku ka shumë zënka me partnerin. Gushti do të jetë një muaj vendimtar, ku do të përcaktoni nëse ia vlen të vazhdoni bastin për atë dashuri dhe të përpiqeni të jeni pak më të kuptueshëm apo do i jepni fund se ndiheni tashmë të lodhur. Në veçanti do të ketë një situatë që do të sjellë shkakun dhe do të fillojë të sjellë problemet e së kaluarës dhe kjo mund të çojë deri në fund të marrëdhënies tuaj.