Ja sa kushton çanta e Meghan Markle që po bën namin në gjithë botën

Në përgjithësi na është krijuar ideja se të jesh pjesë e familjes mbretërore do të thotë që gjithmonë të vishesh me veshje të shtrenjta apo të përdorësh aksesorë super të shtrenjtë. Mirëpo jo gjithmonë ndodh kështu dhe këtë na e dëshmon dukesha Meghan Markle.

Disa ditë më parë ajo u shfaq në publik e veshur me një fustan xhinsi që e tregonte mjaft elegante, ndërsa në sy ra edhe çanta e saj e vogël të cilën e mbante në dorë. Ajo ishte një “clutch” i thurur me kashtë, e cila është zgjedhja perfektë gjatë stinës së verës dhe që mund të kombinohet me çdo veshje.

Mirëpo kjo nuk është një çantë super e shtrenjtë dhe secili prej nesh mund ta ketë një të tillë duke pasur parasysh çmimin e saj të përballueshëm. “Cultch” kushton vetëm 35 dollarë dhe mund të porositet nëpërmjet amazon, megjithëse për momentin ajo është shitur, pasi falë reklamës që i bëri Meghan të gjithë kanë nxituar ta bëjnë të vetën një të tilla. Ndërkohë po pritet që ajo të hidhet përsëri në treg duke pasur parasysh kërkesën e lartë që ka për momentin për të.