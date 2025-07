Dashuria, paraja, lexoni horoskopin e plotë te muajit Gusht i parashikuar nga astrologu më i mirë!

Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë muaji për të lindurit e çdo shenje.

Nuk do ju pëlqejë që të rrini të mënjanuar dhe në punë, do të doni të merrni një rol protagonist. Ky muaj nuk sjell të reja të rëndësishme për të lindurit e kësaj shenje, kështu që më mirë përqendrohuni në pushimet dhe rikuperimin e energjisë. Ndonëse në disa raste do të ndiheni të detyruar të ndaloni, duke marrë parasysh sezonin veror, mendja juaj do të vazhdojë të përpunojë strategji dhe zgjidhje të dobishme për suksesin profesional. Yjet janë mjaft të favorshme për ndjenjat, ku do të arrini të kaloni një krizë dhe do të rigjeni paqen duke u rikthyer në lojë.

Demi

Ndikimi negativ i Marsit, do të shkaktojë disa luhatje humori dhe tensione, të cilat nuk do të jenë të lehta për tu menaxhuar. Por pavarësisht kësaj do të arrini të kapërceni me vendosmëri çdo situatë. Do ju duhet të sforcoheni, në mënyrë që të jeni më optimist, ndërkohë që muaji që sapo po nis do të jetë i tensionuar jo vetëm në punë, por edhe për dashurinë. Keni nevojë për kohë dhe vetëm ata që ju njohin mirë, do dinë ti kuptojnë nevojat tuaja.

Binjakët

Ky muaj është mjaft interesant për ndjenjat, pasi mund të lind një dashuri e re, ose mund të zgjohet një pasion i vjetër. Edhe pse sapo keni dalë nga një krizë, do të jeni më të vetëdijshëm për dëshirat dhe nevojat e partnerit/es. Tashmë do e keni më të lehtë të gjeni paqen. Ndërkohë ata që janë vetëm do të kenë një dëshirë të shfrenuar për aventura. Do të keni një rikuperim psiko-fizik, ndërkohë që në punë duhet të tregoheni të kujdesshëm. Keni nevojë edhe për pak më shumë siguri, në mënyrë që të planifikoni më mirë të ardhmen.

Gaforrja

Gjatë këtij muaji mund të ketë tensione në familje, kryesisht për arsye ekonomike. Venusi dhe Marsi nuk do bien dakord, kështu që nuk do e keni të lehtë të shmangni polemikat. Javët më të vështira do të jenë ato të gjysmës së dytë të gushtit. Në vendin e punës shmangni prishjet e qejfeve, pasi vetëm kështu do të çoni përpara një projekt që e keni përzemër. Mundohuni që të angazhoheni dhe të jepni maksimumin tuaj, vetëm atje ku ja vlen vërtetë.

Luani

Horoskopi i muajit parashikohet mjaft pozitiv, ku në punë po i afroheni gjysmës së dytë të vitit më të mirë. Kush është përfshirë në iniciative të reja, mund të marrë suksesin e dëshiruar në vijim. Organizoni më mirë gjërat që keni për të bërë dhe mos i nënvlerësoni kontaktet. Në dashuri do e keni më të lehtë që të harroni të kaluarën. Emocione intensive dhe aventura emocionuese, mund ti bëjnë speciale takimet e kësaj vere.

Virgjëresha

Edhe pse ky është një muaj i cili i dedikohet pushimit, të lindurit e kësaj shenje do e kenë të vështirë të lënë mënjanë disa shqetësime. Puna do të mbetet prioritet, sidomos nëse keni investuar para dhe energji në realizimin e një projekti të rëndësishëm. Gjatë muajve në vijim do të keni më shumë autonomi, për të përmirësuar gjendjen për të ardhmen tuaj. Edhe në jetën tuaj sentimentale do të ketë të reja të rëndësishme, ku do të gjeni kurajën të merrni vendime drastike, të cilat deri më tani nuk i kishit konsideruar.

Peshorja

Horoskopi i muajit është mjaft pozitiv, ku mund të mbështeteni në kalimin tranzit të Venusit, i cili do e bëjë vërtetë speciale sferën e ndjenjave. Më të favorizuar janë çiftet që janë bashkë prej kohësh, të cilët mund të rigjejnë intensitetin e humbur edhe nga pikëpamja fizike. Në punë, janë mjaft të favorizuara eksperiencat e reja. Mundohuni që të qëndroni në lojë, duke bërë diçka ndryshe,

Akrepi

Pas muajve të vështirë më në fund, po afron një rikuperim i mirë. Urani është ende tranzit në shenjën tuaj, ku nuk përjashtohet një transferim apo propozime të reja, të cilat mund të përmirësojnë gjendjen tuaj. Ka shumë mundësi që brenda muajit gusht të merrni një propozim i cili do ju ndihmojë që të ktheni faqe. Favorizohen historitë e reja të dashurisë, të cilat do të bëhen edhe më të rëndësishme dhe speciale në fund të muajit.

Shigjetari

Fillimi i muajit gusht do të jetë i mbushur me energji dhe gjallëri. Dëshira për të planifikuar nisma të reja për të ardhmen do ju mbajë të angazhuar, pavarësisht se është muaj pushimesh. Do të keni një dëshirë të madhe për të punuar. Ky muaj është mjaft i favorshëm edhe sa i takon ndjenjave, ku do të ketë takime tejet interesante.

Bricjapi

Nis një rikuperim i mirë, ku më në fund do të gjeni sigurinë dhe pavarësinë, e cila do ju kthejë një lider të padiskutueshëm në çdo situatë. Në vendin e punës mos kini frikë të guxoni, pasi idetë dhe nismat e reja janë mjaft të favorshme. Ky muaj është i rëndësishëm edhe për çiftet që kanë një kohë të gjatë bashkë. Më në fund do të merrni konfirmimet e dëshiruara, dhe do të bëni hapa më shumë për të ardhmen.

Ujori

Horoskopi i muajit ju fton që të përfitoni nga javët e ardhshme, për të rikuperuar forcat dhe energjinë. Po merr fund një periudhë shumë e komplikuar, gjatë së cilës jeni lodhur shumë për të marrë konfirmimet e shpresuara. Tashmë ka ardhur momenti që të lini pas shpine pakënaqësitë dhe shqetësimet që kanë të bëjnë me të kaluarën. Mund të nisë një etapë e re e jetës, ndërsa vjeshta do të sjellë shumë risi.

Peshqit

Ndonëse ndodheni në mes të verës, nuk do e kurseni veten në përfshirjen në punë. Keni ngut për të mbyllur një projekt për të cilin po punoni prej kohësh. Për të lindurit e kësaj shenje nuk ekziston pushimi dhe relaksi, ku çdo rast është i dobishëm për të realizuar planet tuaja. Dashuria do ju shpërblejë, sidomos nëse prej kohësh jeni të përfshirë në një histori. Mbështetja tek personi që dashuroni, është themelore për ju, ndaj tani do të ndjeni nevojën për të qenë të përqendruar dhe për ti dhënë hapësirë ambicieve tuaja.