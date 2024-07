Gjyqtari u rikonfirmua, PD i bën Vetingun Dvoranit: Ç'lidhje ke me Agron Xhafajn?

Partia Demokratike ka reaguar pas rikonfirmit në detyrë të gjyqtarit Ardian Dvorani, duke evidentuar faktin se nëse 100 milionë lekë pasuri e fshehur nuk qenë arsye për ta shkarkuar nga detyra, atëherë, a janë arsye, lidhjet e këtij gjyqtari me familjen e ministrit Fatmir Xhafaj dhe vëllanë e tij trafikant droge?

Ish-ministri i Drejtësisë, Enkelejd Alibeaj, në një deklaratë për mediat kërkoi të sqarohej ky fakt, pasi e vlerësoi si totalisht të manipuluar procesin e Vetingut.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

"PD e paralajëmroi vendimin politik të të ashtuquajturit komision i pavarur i Vetingut do të merrte për Ardian Dvoranin me 100 milionë lekë pasuri të pajustifikuara dhe em disa shtëpi të fituara në konflikt të pastër interesi gjatë kohës që ushtronte detyra për kompani shtetërore.

Fsheja e 100 milionë lekëve nga Ardin Dvoranin nuk ishte e mjaftueshme për Vetingun që ta shkarkonte kur në raste të tjera, Vetingu ka shkarkuar për 3 milionë lekë të vjetra, gjyqtarë të tjerë. Por Dvorani ëhstë i vetmi që nuk ka zbatuar vendimin e Kushtetueses se ishte i shkarkuar nga detyra. Ai zgjodhi të mos zbatojë vendimin e Gjykatës Kushtetuese por atë të edi ramës për të qëndruar sepse ishte premtuar të emërohej në Kushtetuese. Vetingu po i shërben edi Ramës për të lënë në sistem shkarkuar nga detyra sot për fshehje të apsurisë dhe mungesë integriteti moral dhe profesional.

Ajo që mbetet e pasqaruar nga procedura e Vetingut ndaj Ardian Dvoranit ëhstë nëse miku i familjes së Fatmir Xhafajt ka pasur ndonjëhërë kontakt me Agron Xhafajn dhe ai ka shërbyer ndonjëhërë vëllait të fatmir Xhafajt dhe bandës së tij të trafikut ndërkombëtar të driogës? Kjo duhet sqaruar!

Pyetja është nëse miku ka pasur ndonjëhërë kontakt me Agron Xhafajn dhe a i ka shërbyer familjes së Fatmir Xhafajt. Ky rikonfirmim i vë Vetingun vulën e një procesi fals. PD po ndjek me vëmendje çdo vendim të vetingut dhe ne do të bëjmë publik konfirmin në detyrë të çdo gjyqtari apo prokurori të korrupsuar në shërbim të Edi Ramës.