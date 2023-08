Bleu Porsche-n mijëra eurosh e s’ndihmon të birin, masakrohet shqiptari: Pabuks, ke rënë në lekë

Ai është bërë baba prej disa kohësh por teksa i biri vijon të rritet, Majk nuk publikon asnjëherë foto me të, e siç ka thënë mamaja e të voglit, as nuk e takon dhe as nuk paguan detyrimin mujor për ushqimin e të voglit.

Sëfundmi këngëtari i suksesshëm ka arritur të blejë makinën e ëndrrave, një Porsche shumë të shtrenjtë, por fansat nuk ia kanë kursyer kritikat.

Ata e kanë cilësuar "pabuks" që është bërë me lekë dhe ia kanë përplasur në fytyrë mungesën e të qenurit një prind i mirë.

Më poshtë disa nga komentet e ndjekësve.