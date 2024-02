Kërcënon hapur Lulzim Basha per Teatrin: Do ju vëmë minat

[caption id="attachment_842500" align="alignleft" width="401"] Portrait of Caucasian barista woman with two cups of fresh espresso cappuccino. Waitress serving holding hot drinks. Preparing coffee in restaurant shop cafe. Busy life of local small business.[/caption]

Lideri i demokrateve Lulzim Basha ne nje bashkebisedim me gazetaret sot nga selia blu e ka vene theksin serish tek ceshtja e ndjeshme e Teatrit per te cilin mazhoranca ne Kuvend ka miratuar ligjin per shembjen e tij dhe ndertimin e nje te riu dhe disa kullave, sipas nje projekti te cilin opozita e ka denoncuar si mafioz.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Sipas tij “Kjo është prova gjenerale për t’u shpallur pasha i pashallëkut të Shqipërisë. Nëse lejojmë një ligj special të grabisë pronë publike për ti dhënë pa garë një aktori të dyshuar mundësinë të fitojë 205 milionë euro ndërkohë që s’ka Gjykate Kushtetuese do të thotë që nesër ky njeri mund të bëjë gjithcka… Atyre horrave të Policisë Bashkiake që con për të hapur vrima në muret e vjetra dua ti kujtoj kryetalebanit që qendrat e disa qytetareve evropiane u rrafshuan në luftën e dytë botërore dhe i ringritën për të mbajtur gjallë trashëgiminë kulturore.

Popullit i lind e drejta te rezistoje me te gjitha format dhe menyra per te parandaluar qe neser fati i teatrit ti vije te shtepia e tyre, vendi i punes dhe lirite e tyre. Dua ti jap te qarte nje paralajmerim Fusha shpk ska asnje shans te gezoni frutet e nje ndermarrje te tille kriminale, asnje shans. Cdo veprim i Fusha shpk dhe cdo entiteti tjeter do te jete subjekt i nje ligji te amenduar antimafia. Ne baze te kesaj do ju sekuestrojme cdo cm katrore dhe cdo cent a miliard euro per shkeljet qe do konstatojme. Sikunder nese guxoni ti vini minat teatrit, minat do ua veme edhe kullave tuaja me ligj. Ky paralajmerim vjen edhe per ndonje banke qe mendon se mund te investoje ne kete projekt, ndonese kam bindjen se keto jane parate e Toyota Yaris apo Seat…”, tha Basha.