Gjeti në tokë zarfin plot me euro, i moshuari bën gjestin e veçantë

Një akti i jashtëzakonshëm i ndershmërisë është kryer nga një pensionist 82-vjeçar i cili teksa kalonte në rrugë mes Battaglione Framarin dhe Legione Antonini, gjeti një zarf në tokë, pa emër dhe adresë.

I moshuari e hapi zarfin nga kurioziteti, dhe shikon një tufe me kartëmonedha që në total shkonin në shumën e një mijë eurove. Pa u menduar dy here, pensionisti menjëherë shkoi në stacionin e policisë dhe ia dorëzoi zarfin një agjenti, duke i treguar edhe detajet si e ku e kishte gjetur.

Zarfi do te dorëzohet tek pronari i ligjshëm, nëse ai do duhet të tregojë shumën e saktë të humbur dhe emërtimet e kartëmonedhave. Sipas ligjit, nëse askush brenda një viti nuk i kërkon ato para, ato do t’i kthehen pensionistit qe i gjeti.