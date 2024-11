“Po vdes nga kanceri, ishte udhëtimi im i fundit”, letra e dhimbshme e turistit që u vodh në Venecia

Një turist amerikan, i sëmurë me kancer, u bë viktimë një vjedhjeje gjatë një udhëtimi që me gjasë ka për të qenë i fundit për të.

Pas kësaj eksperience të hidhur që kaloi teksa udhëtonte me të shoqen, amerikani Michael Veley ka publikuar një letër të dhimbshme.

Ai ishte në Venecia, ku i vodhën çantën me paratë, kartat e kreditit dhe çdo gjë tjetër. Si formën e vetme të reagimit ai shkroi një letër prekëse dhe e dërgoi në polici me shpresën që fjalët e tij do i binin në vesh edhe hajdutit.

Letra e plotë:

E di qe ndoshta nuk do ta lexosh kurre kete leter dhe as qe do te behet vone. Arritem ne qytetin tend te bukur ne daten 14 ne oren 14:00. Ne vaporeton numer 1 u bera viktima jote e radhes. Ky eshte udhetimi im i fundit me gruan time. Po vdes nga kanceri/ Me le pa para, pa karte krediti. Imagjino vetem per nje moment se cfare i ke shkaktuar viktimes tende. Jam lutur per te te falur, deri sa ti te largohesh nga ky mekat qe lendon kaq shume njerez te pafajshem. Te fal!”