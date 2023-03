Thaci: Kurrë nuk kam pasur takim më të vështirë me Vucicin

Presidenti i vendit, Hashim Thaçi deklaroi para gazetarëve në Bruksel se sapo kanë mbyllur takimin me përfaqësuesen e lartë të BE-së, Federika Mogherinin ku kanë diskutuar për të ardhmen dhe arritjen e marrëveshjes finale mes të dyja shteteve dhe hapat konkret që Kosova ka me BE-në.

Ai tha se i kanë konfirmuar Mogherinit se Kosova është gati për negociata për fqinjësi të mirë për paqe në Ballkan dhe integrim në BE.

"Pastaj ishim në takim në nivel të presidentëve me Mogherinin që ishte i shkurtë dhe jo i lehtë dhe më i rëndi nga të gjitha takimet për 6 vjetët e fundit, por përkushtimi për në BE është i madh".

Ai tha se ende sheh dritë në fund të tunelit, por Serbia jeton me mentalitet të së kaluarës dhe Vuçiq duhet ta kuptoj se Kosova është vend sovran...", tha ai.

Thaçi tha se tash do shikojnë në të ardhmen se si lëvizin gjërat, sepse në të ardhmen presin vështirësi më të mëdha në bisedime.

"Duhet të arrihet një marrëveshje për dy vende sovrane që hap perspektivë për të dyja vendet dhe që lehtëson të ardhmen e sjell mirëkuptim e pajtim, nuk pres që procesi të lehtësohet por vështerësi më të mëdha dhe proces më të rëndë do të ketë, drejt finalizimit të maratonës mund të them Kosovë-Serbi".

Sa më herët të lirohen nga ëndrrat e kaluara serbët sipas Thaçit, aq më parë do ta kuptojnë se vendi është sovran, më e lehtë do të jetë për të dyja vendet. "Serbia duhet ta bëjë një çlirim mental në raport me Kosovën", tha ndër të tjera Thaçi.