Zbulohet tatuazhi i Luana Vjollcës në vendin intim

Moderatorja Luana Vjollca nëpërmjet postimeve të shumta në rrjetet sociale na ka treguar se së fundmi ishte me pushime në Sardenja të Italisë së bashku me Marinën dhe Getoarin. Me siguri që me ta do të ketë qenë edhe Krenari, i dashuri i Luanës, pasi zakonisht ata i bëjnë bashkë pushimet.

Në një ndër fotot provokuese që Luana ka postuar në Instagram nga pushimet e saj në Itali vihet re edhe një detaj që na kishte shpëtuar të gjithëve. Nëse do të zmadhoni foton e Luanës do të shihni se ajo ka një tatuazh në vendin intim.

Ngjan si një yll, por nuk dallohet qartë se çfarë është. Gjithashtu nuk dihet nëse ky është një tatuazh i përkohshëm apo i përhershëm.