Shikojini mirë këto dy nishane! Nëse keni të tillë, duhet të tregoni kujdes të veçantë

Nëse nuk do ta kuptoni seriozisht vërejtjen e dermatologut dhe rregullisht të kontrolloni çdo lyth, çdo ndryshim në lëkurë, mund të ndodhë të pendoheni edhe ju. Mirëpo, atëherë do të jetë vonë.

Me lythat në lëkurë nuk duhet lozur, madje edhe nëse sot janë beninjë, kurrë nuk dihet kur do të shndërrohen në të keqe.

Megjithatë, shumica nesh injorojmë vërejtjet e ekspertëve dhe as që i kontrollojmë lythat tona te mjeku, as përdorim mbrojtje adekuate kur u ekspozoheni rrezeve të diellit, madje as dimrit.

Me kujdes shikojeni foton më sipër. Në të shihni dy lytha. Fatkeqësisht, njëri ndër ta është bombë e kurdisur, për të cilën nuk dihet kur dhe a do të eksplodojë.

Fjala është për këtë të djathtin, lythin e kuq, i cili pikërisht më shumë na rikujton në njëfarë puçrre, mirëpo gjithmonë ndodhet aty.

Për shkak të kësaj, por edhe shumë pikave të tjera ngjyrë të kuqe në trupin tuaj, së paku njëherë në 6 muaj patjetër duhet të shkoni për kontroll te dermatologu.

Pacienti nëse vëren ndryshim qoftë dhe të njërit prej lythave, atëherë duhet të kërkojë menjëherë ndihmën e mjekut.

Lythat beinjë, një mjek i aftë e njeh me ekzaminim fizik në përgjithësi, megjithëse biopsia ka rolin e vet.