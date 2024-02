Meghan Markle thyen sërish protokollin

Meghan Markle ka vlerësuar votimin e fundit të Irlandës për të legalizuar abortin, në disa biseda private të bëra me aktiviste dhe politikane, gjatë një vizite në Dublin këtë javë.

Kjo quhet një shkelje e rëndë e protokollit mbretëror, pasi anëtarët e familjes mbretërore e kanë të ndaluar të shprehin opinionin e tyre mbi çështje politike.

Catherine Noone, një ligjvënëse irlandeze që mbështeti fushatën për të shfuqizuar ndalimin e aborteve, shkroi në Twitter për bisedën me Dukeshën e Sussex pas takimit me të:

“Dukesha dhe unë patëm një bisedë për rezultatin e fundit të referendumit – ajo e shikonte me interes dhe pati kënaqësinë të shihte rezultatin”, tha Noone, sipas The Daily