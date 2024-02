Njihuni me 3 shenjat e Horoskopit që ju bëjnë gjëmën. E dyta duket e padëmshme, por do t’ju bëjë të vuani shumë

Sot duam t’ju flasim për dashurinë dhe zemrat e thyera.

Në dashuri asgjë nuk duhet marrë për e dhënë dhe është e vështirë të komandosh zemrën. Por nëse e dini paraprakisht atë që do t’ju themi, ju do të shmangeni lëndimet e zemrës.

Sepse, duhet ta dini, se ka disa shenja zodiakale që do të bëjnë që ju të vuani më shumë se të tjerët dhe ato janë pothuajse gjithmonë të treja.

Kjo nuk do të thotë që ju nuk duhet të bini në dashuri me një nga këto tri shenja, por vetëm që ju duhet të jeni të kujdesshëm sepse mund të vuani shumë për shkak të tyre. Këtu, pra, janë 3 shenjat që do të thyejnë zemrën tuaj.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Energjia e tyre dhe besimi në aftësitë e tyre i bëjnë Luanët veçanërisht tërheqës. Kjo është arsyeja pse është e lehtë për ata që të përfshihen në marrëdhënie të shumëfishta…

Ata gjithmonë e vënë interesin e tyre në vend të parë.

Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)

Shigjetari nuk mund të bëjë pa dëmtuar dhe thyer zemrat. Është më e fortë se ata. Ata janë argëtues, të adhurueshëm dhe argëtues dhe është e lehtë të biesh në dashuri me ta.

Por sapo të arrijnë qëllimin e tyre, ata menjëherë mërziten dhe kërkojnë që të arrihet një tjetër qëllim. Ju do të mbeteni me një zemër të thyer…

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Ata janë thjesht shumë seriozë. Ato janë analitikë dhe praktikë…

Nëse përpiqesh të bësh një shaka me një Bricjap, do të të shohë me vetë-mjaftueshmëri dhe do të largohet pa u kthyer prapa.

Nëse bie në dashuri me një Bricjapi, prisni të jeni të zhgënjyer dhe të zemëruar.