Këngëtarja shqiptare shkoi me taka në plazh dhe Olti Curri e ironizioi

Një nga gjërat që në kodin e pashkruar të veshjes nuk përshtatet absolutisht me plazhin janë këpucët/sandalet me taka. Pavarësisht kësaj asgjë nuk e ndalon Rovena Stefën jo vetëm që t’i veshë, por edhe t’ia tregojë botës se e ka bërë një gjë të tillë.

Këngëtarja shqiptare publikoi një foto pranë shezllongut e veshur me rroba banje trupore, një fustan me shkëlqim të tejdukshëm sipër dhe taka që kombinonin me veshjen.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Dhe Olti Curri nuk ngurroi për t’i bërë një kritikë publikisht, ndërsa i ktheu përgjigje edhe pyetjes që Rovena kishte ngritur në foto: “Çfarë dua unë…”