Zbulohet unaza me gurin gjigand me të cilën Justin Bieber i propozoi modeles së njohur

Justin Bieber dhe Haily Baldwin tashmë janë fejuar zyrtarisht dhe nuk ka më dyshime për këtë.

Këngëtari 24-vjeçar i propozoi për fejesë modeles 21-vjeçare teksa ata ishin me pushime në Bahamas. Sipas disa burimeve për “TMZ” Justin u ul në gjunjë përpara turmës në Baker’s Bay, një gji i vogël në Greta Guana Cay në Bahamas dhe bëri një propozim super romantik.

“Propozimi ishte një moment shumë i lumtur për të dy. Fytyra e tij dukej në siklet, por arrihej të kuptohej sa shumë të dashuruar janë. Justin është më i lumtur se kurrë me Hailey-n. Të gjithë janë shumë të lumtur për të”, u shpreh një burim për “TMZ”.

Fansat e dyshes së njohur tashmë kanë bërë virale edhe unazën me të cilën Justin i propozoi modeles së njohur.

Baldwin është shfaqur me një unazë me një gur diamanti gjigand me dy rrathë floriri të verdhë.