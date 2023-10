Monika Kryemadhi emocionon me dedikimin kushtuar së bijës

Sot në familjen Meta ka festë. Vajza e tyre e madhe Bora feston ditëlindjen e saj të 20-të dhe Monika Kryemadhi ka zgjedhur të urojë nëpërmjet një statusi të ndjerë në Instagram, ku i shpreh dashurinë e saj të madhe.

“Të dhashë fjalën që nuk do shkruaja asnjë fjalë. Por ja që 20 vitet që kanë kaluar lanë shenjë të pashlyer tek unë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Teksa të shoh që rritesh uroj me zemër që Zoti të të plotësojë çdo dëshirë! Dëgjoftë dhe plotësoftë nga pak edhe urimet e mia për ty.

20 vite nuk kanë mjaftuar ende për të të thënë sa të dua, e ndoshta as 120 të tjerë nuk do të mjaftojnë për të të treguar sa me fat jam që jam nëna jote!”, shkruan Monika Kryemadhi krahas fotos ku shafqet së bashku me Borën.