Aksidenti i rëndë me 4 të plagosur në Bulqizë, ja si ka përfunduar furgoni në humnerë

Zbulohen pamjet nga vendi ku ndodhi aksidenti me 4 të plagosur në rrugën dytësore Krastë – Bulqizë, ku një mjeti doli nga rruga dhe për pasojë u plagosur 4 punonjës të seleksionimit të kromit.

Nga fotot ku shihet se si mjeti ka përfunduar jashtë rruge e përmbysur, ndërsa duket i shkatërruar thuajse totalisht.

Siç raportoi edhe policia, mjeti përfundoi në një humnerë në 20 metra lartësi.

Burime zyrtare thanë se janë dëmtuar shtetasi me inicialet A. S., 45 vjeç, i cili është transportuar me helikopter drejt Spitalit të Traumës dhe shtetasja me inicialet D. M., 42 vjeçe, është transportuar me ambulancë për Tiranë.

Ndërkohë shtetasja me inicialet Xh. K., 44 vjeçe, dhe V. K., 32 vjeçe, po marrin ndihmë në Spitalin e Bulqizës, jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë pak pas ngjarjes, drejtuesi i mjetit tip ‘Mercedez Benz’, shtetasi me inicialet Y. H., është larguar nga vendi i ngjarjes.