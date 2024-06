Dedikimi RRËQETHËS i motrës së 28-vjeçarit që u vra: Gjysma e shpirtit tim...

Një i ri u vra mbrëmjen e djeshme në Tiranë pas një atentati me armë zjarri që iu bë poshtë pallatit ku jetonte.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Marjo Majollari ishte 28-vjeçari i cili u vra me tre plumba dhe dyshohet se autor i vrasjes është një 40-vjeçar.

Dyshime ka se vrasja është bërë për hakmarrje pasi babai i viktimës ka vrarë dy persona në vitin 2000 dhe për këtë është i dënuar me burgim të përjetshëm.

I riu kishte vetëm një motër, ndërsa prindërit i ishin ndarë kur ai ishte vetëm dy vjeç.

Në një postim të bërë në Facebook një vit më parë për ditëlindjen e tij, nga e motra, shihet lidhja e fortë që ata të dy u kanë pasur me njëri-tjetrin.

E motra i ka dedikuar një shkrim rrëqethës ku i shpreh dashurinë dhe forcën e madhe që ai i jep.

Ajo shkruan:

Ne jemi si nata me ditën, dielli me hënën, veriu me jugun, çdo gjë e kundërt që ekziston. Por të dy ndjejmë njësoj, të dy vuajmë njësoj, edhe pse kurrë nuk e themi, të dy kemi të njëjtën dëshirë, edhe pse e dimë që kurrë s’do realizohet. Asgjë s’ka qenë kurrë e lehtë për ne të dy, por ja dolëm, sepse kemi njeri-tjetrin. Sado që më streson kur më thua sa lopë jam, apo sa këmbështrembëse jam, apo sa e shëmtuar që jam, un e di që sado e keqe të jem, ti do jesh gjithmonë mbështetja ime. E di që edhe kur të shurdhoj me talentin tim si këngëtare, edhe kur te ti vesh bluzët e tua fshehtas, edhe kur ta bej nusen tate bredharake si vetja, un do jem gjithmonë motra jote e vogël dhe ti s’do me lesh kurrë vetëm. U bëfsh 100 vjeç gjysma shpirtit tim, Zoti me ka dhënë gjithçka tek ty. Të dua shumë, më mungon pafund.”