Statistika e veçantë që lidhet me Coutinho-n, ja pse Brazili do fitojë Botërorin

Ka një statistikë interesante te Brazili, që e bën Seleçaon të ndihet më i sigurtë në fitimin e një tjetër titulli Botëror dhe që lidhet me një lojtar në veçanti, Phelipe Coutinhon.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në këtë Botëror, ylli i Barcelonës ka qenë i mrekullueshëm në fazën e grupeve, me një gol fantastik ndaj Zvicrës, një vendimtar ndaj Kosta Rikës dhe një asist të përsosur për Paulinhon me Serbinë duke u bërë i pari lojtar brazilian, që nga viti 1958 pas Pele që debuton në këtë kompeticion me gol ose asist në 3 ndeshjet e tij të para.

Në fakt dhe statistika që çon Brazilin te titulli i 6-të lidhet pikërisht me këto detaje të vogla, e në dukje të parëndësishme. Përveç Pele që shënonte dhe jepte asist në 3 ndeshjet e tij të para si debutues në Suedi, sa herë që një futbollist i Brazili shënon ose jep asist në 3 ndeshjet e para të Botërorit, gjithmonë Seleçao arrin të fitojë titullin kampion.