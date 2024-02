Në çfarë krahu flini? Mësoni rreth efekteve të fuqishme rreth pozicionit të gjumit

Fjetja e krahut është pozicioni më i zakonshëm i fjetjes - 74% e të gjithë njerëzve e bëjnë këtë. Profesionistët ende argumentojnë për pozicionin më të mirë të gjumit, pasi të gjithë kanë dobitë dhe dobësitë e tyre dhe pasi kalojmë një të tretën e jetës në shtrat, është me të vërtetë e rëndësishme të dimë se si mund të marrësh pushimin më të mirë pa ndikuar negativisht në jetën tënde.

Lajmi i fundi.al ju sjell disa këshilla se si të përmirësoni cilësinë e gjumit tuaj dhe shëndetin tuaj të përgjithshëm. Pra, nëse jeni një gjumë anësor.

Fjeta me duar ne fytyre

Nëse zgjoheni në mëngjes me një fytyrë të fryrë, me ënjtje nën sy dhe rrudhave më të thella se sa keni pasur mbrëmjen para, ju duhet të ndryshoni pozicionin tuaj të fjetur. Vetëm duke fjetur në shpinë mund të parandaloni fytyrën tuaj që të mos bëjë kontakt të padëshiruar me jastëk. Një dyshek i mirë është gjëja më e rëndësishme kur bëhet fjalë për gjumë të shëndetshëm. Nëse jeni një gjumë anësor, ju duhet të zgjidhni një dyshek me mbështetje të mirë në shpatulla dhe hips që është e mesme dhe të mesme të fortë. Shkumë dhe shkuma e kujtesës janë opsionet më të mira që janë shumë efektive në lehtësimin e presionit të presionit.