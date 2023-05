Lajm i madh! Mel Gibson dhe Van Dam bëjnë film Shqipëri, por surpriza për shqiptarët është fantastike

Aktorët Hollivudian me famë ndërkombëtare Mel Gibson dhe Jean Claude Van Dam do na nderojnë me ardhjen e tyre në Shqipëri. Sipas “Report tv”, Gibson dhe Van Dam do të vijnë së shpejti në Shqipëri për shkak se do të xhirojnë skenat e një e filmi aksion.

Mësohet se pjesë e filmit pritet të jetë edhe bashkëjetesa fetare në Shqipëri. Ky lajm me siguri do i gëzojë fansat e aktorëve në Shqipëri të cilët do të kenë mundësi t’i shohin nga afër ose t’i takojnë.