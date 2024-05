Shkenca: Ja si ta bësh dikë të bjerë në dashuri me ty

Kjo është një nga pyetjet më të rëndësishme kur bëhet fjalë për marrëdhëniet romantike. Një numër i madh studimesh që janë kryer provojnë se vërtet mund ta kontrollojmë dashurinë. Sepse në përgjithësi, kjo është vetëm një emocion psikologjik themelor si frika, gëzimi, mëshira dhe emocione të tjera që mund të rregullohen nëse monitorohen mirë. Pra, si përdorim psikologjinë dhe truket psikologjike për të mësuar të bëjmë të tjerët të bien në dashuri me ne?

Dashuria nuk ka të bëjë me “fatin”. Kjo është një bashkëpunim i mekanizmave biologjikë, kimikë dhe psikologjikë. Është e mundur të gjesh qasjen e duhur për këto dhe t’i përdorësh ato për qëllimet e tua. Gjëja më e rëndësishme që duhet të kuptoni është se personi tjetër duhet të paktën të ketë ndjenja minimale për ju. Pastaj, ju do të jeni në gjendje t’i ktheni këto në ndjenja të vërteta, të thella, lehtësisht dhe shpejt.

Mos merrni akullore në takimin e parë

Psikologu social John Bargh i cili punon në Universitetin e Yale studion rolin e përpunimit të pavetëdijshëm në sjelljen sociale. Disa nga studimet e tij gjetën një lidhje interesante mes temperaturës trupore të një personi dhe gjendjes së tyre psikologjike. Doli se kur jemi fizikisht të ngrohtë, ne kemi më shumë gjasa të jemi të mirë dhe miqësor me njerëzit e tjerë. Ky mund të jetë me të vërtetë i dobishëm, për shembull, gjatë ditës parë kur është veçanërisht e rëndësishme për të fituar besimin e personit. Pra, mbani mend këtë dhe sigurohuni që në të ardhmen të zgjidhni vetëm vende të ngrohta, ushqime dhe pije, në mënyrë që çdo takim që keni (si romantike ashtu edhe me biznesin) shkon mirë.

Përparësitë e kontaktit të zgjeruar me sy

Psikologu i Harvardit Zick Rubin bëri një studim për të kuptuar nëse është e mundur të matet dashuria. Ai e gjeti përgjigjen në sy, ose më saktë, në frekuencën dhe kohëzgjatjen që njerëzit i shohin njëri-tjetrit. Ai zbuloi se çiftet që janë thellësisht të dashuruar shikojnë njëri-tjetrin 75% të kohës gjatë një bisede dhe se ata ndalen duke shikuar njëri-tjetrin pa dëshirë. Në një bisedë normale, njerëzit shikojnë njëri-tjetrin nga 30% në 60% të kohës. Sidoqoftë, vështrimi në sytë e dikujt mund të jetë jo vetëm pasojë e të qenit në dashuri, por mund të jetë arsyeja. Kur shikoni dikë për një kohë të gjatë dhe e bëni shpesh, ju mashtroni mendjen e personit, sepse ai kujton se çfarë është “vështrimi i dashurisë”. Pra, ajo fillon të mendojë për ty. Sistemi nervor fillon prodhimin e phenethylamine që shkakton ndjesitë që kemi kur bie në dashuri: “fluturat në stomak”, një rritje të ritmit të zemrës. Si mund të rezistonte dikush?

Tregoni atyre diçka të vështirë për veten tuaj

Është e qartë se një person i hapur dhe një komunikues ka më shumë shanse për t’u pëlqyer. Pra, nuk ka asgjë të habitshme për faktin se nëse ju ndajnë pa frikë fakte për veten dhe jetën tuaj, ju bëni njerëz të tjerë si ju. Sipas një studimi të kryer nga shkencëtarët e Harvard Business School, 79% preferonin të ishin njerëz të hapur dhe të sinqertë gjatë takimit të parë. Ata nuk fshehnin asgjë të çuditshme, shije, situata të vështira që u ndodhën atyre, madje edhe tipare negative të karakterit. Sepse punon ashtu si sekretet: kur i them dikujt një sekret, ekziston një lidhje e veçantë midis nesh dhe personit të bazuar në besim dhe mirëkuptim.

Mos bëni asgjë

Kur bëjmë një gjë të mirë apo ndihmojmë dikë, ndihemi mirë. Jemi të kënaqur me veten dhe kemi emocione shumë të ngrohta për personin që kemi ndihmuar. Kur e justifikojmë përpjekjen tonë, ne idealizojmë personin me të cilin ishim kaq bujarë dhe bindim veten se e meritojnë këtë trajtim. Si rezultat, ne kemi një spirancë emocionale dhe fillojmë të pëlqejmë personin edhe më shumë. Nga ana tjetër, kur dikush bën diçka për ne, na pëlqen shumë. Por ka të bëjë me emocione të ndryshme dhe jo të gjitha janë shumë pozitive. Ne kryesisht ndjehemi sikur i detyrohemi personit dhe ne duhet t’i paguajmë ato. Gjërat janë edhe më të vështira kur kjo është dikush që nuk na pëlqen vërtet. Pra, duhet ta mbajmë në mend këtë efekt psikologjik.

Krijoni një gjuhë të fshehtë

Kjo ka të bëjë me shaka, fjalë të veçanta dhe gjeste unike që ndodhin mes njerëzve kur gjejnë terren të përbashkët dhe bëhen vërtet afër. Ndoshta ju pëlqen të njëjtin film, shfaqje komedi, këngë, libër, apo edhe meme. Edhe shakatë që shfaqen spontanisht gjatë takimit tuaj të parë, një shëtitje së bashku, ose një takim. Mos i injoroni këto gjëra të vogla. Kur e gjeni dhe përdorni këtë frazë në komunikimin tuaj të përditshëm, ju do të çoni marrëdhënien tuaj në një nivel më të lartë . Marrëdhënia do të bëhet edhe më e fortë dhe më intime. Shkencëtarët nga Universiteti i Teksasit erdhën në këtë përfundim në studimin e tyre. Të gjithë duam të jemi të veçantë dhe unik, dhe kjo gjuhë sekrete na bën të ndiejmë se ne e kuptojmë njëri-tjetrin më mirë se kushdo tjetër.