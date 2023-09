Irak, qindra të vdekur nga terrorizmi, ekzekutohen 12 të dënuar

Iraku ka ekzekutuar të paktën 12 persona të dënuar për vepra terroriste.

Të enjten, kryeministri irakian Haider al-Abadi urdhëroi "zbatimin e menjëhershëm" të dënimit me vdekje kundër terroristëve.

Një ditë më parë trupat e tetë robërve të mbajtur nga grupi i IS u gjetën në një rrugë në veri të kryeqytetit Bagdad.

Grupet e të drejtave të njeriut kanë ngritur shqetësime serioze lidhur me gjykimet e të dyshuarve të IS dhe ekzekutimeve masive.

Të paktën disa qindra njerëz, përfshirë të huaj, besohet të jenë në rreshtin e vdekjes për terrorizmin në Irak.

"Bazuar në urdhrin e kryeministrit Haider al-Abadi, dënimet me vdekje u kryen të enjten kundër 12 terroristëve të dënuar,"-shkruhet në një postim në faqen e Kryeministrit në Facebook.

Një deklaratë e Ministrisë së Drejtësisë tha se 13 persona ishin ekzekutuar.

Qeveria e Irakut nuk ka publikuar identitetin e të dënuarve me vdekje.

Mijëra njerëz janë arrestuar në vitet e fundit, me dyshimin se i përkasin IS, dhe një numër njerëzish, shifra nuk bëhet e ditur, po përballen me ekzekutimin.