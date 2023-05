Dy makinat me 3.4 milionë euro në Durrës, zbulohet porositësi

Policia ka zbardhur emrin e porositësit të dy mjeteve 'Toyota Yaris', në të cilat u gjetën dhe sekustruan një ditë më parë 3 milion e 47 mijë euro.

Edhe pse nuk është zyrtare, burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se bëhet fjalë për shtetasin me iniciale A.M. Identiteti ështe zbuluar nga Agjencia e Transportit.

A.M kishte porositur ngarkesën me nëntë mjete, shtatë prej të cilave "Toyota" . Ka qenë Interpol Roma ajo që dha sinjalin për trafikimin e valutës nëpërmjet makinave të ngarkuara në Bizark.

Policia e Durrësit në bashkëpunim edhe me prokurorinë e rrethit u mobilizuan dhe pritën ngarkesën të mbërrinte në destinacion.

Por, biznesmeni nuk u paraqit t’i tërhiqte, pasi operacioni u dekonspirua nga Lulzim Basha 4 ditë më pare në Kuvend.

Në këto kushte, policia u mjaftua me ndalimin e tre personave: shoferin e trajlerit Agim Caka ndihmësi i tij, Klevi lika dhe babai i tij administratori i agjencisë së transportit Edi Lika.

Tre të ndaluarit kanë mohuar të kënë pasur dijeni apo lidhje me valutën që u zbullua brenda dy makinave të ngarkuara në trailer, citon ora news.

Pronari i kamionit transportues mësohet të ketë deklaruar se nuk ka dijeni për sasinë e parave, por ka zbatuar vetëm porosinë sipas kontratës për transportin e makinave.

Makinat e mbushura me euro u sekuestruan dje në orën 15:00 në portin e Durrësit, sapo zbritën nga trageti i linjës Ankona- Durrës, në porosi të një biznesmeni.

Nuk dihet se përse ndërhyrja e policisë u bë në Portin e Durrësit sapo kamioni mbërriti dhe nuk u prit të shkonte deri në destinacionin final, te porositësi për të zbuluar edhe pronarin e parave, por dyshohet se kjo ndërhyrje është nxituar për shkak të dekonspirimit.