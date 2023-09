Balla publikon foton: Ja si uzurpuan dhe shaktërruan sallën e shfaqjeve në SHQUP

Taulant Balla ka publikuar foton e një salle teatri dhe kinemaje shfaqjesh të SHQUP-it, para se ta merte PD-ja për selinë qendrore të partisë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Nëpërmjet një postimi në rrjetin social facebook, Balla deklaron se në sallën e teatrit dhe kinemasë ku dikur jepnin shfaqje fëmijët, sot japin shfaqje aktorët e opozitës.

Sipas Ballës, shkatërrimi i kësaj salle është treguesi më i mirë se sa shumë e do Partia Demokratike artin dhe kulturën.

Ndër të tjera ai shkruan:

“Kjo ishte salla e teatrit dhe kinemasë në SHQUP-it, ku dikur jepnin shfaqje fëmijët. Ndërsa sot pas uzurpimit nga PD-ja në mënyrë antiligjore dhe aspak transparente japin shfaqje aktorët e opozitës.

Pas dështimit me sukses të inskenimit me “babalen”, regjizori Sali dhe punëtori i skenës Lulzim po përpiqen të mbajnë në skenë një shafqje tjetër, ku me demek atyre ju vjen keq për godinën e Teatrit Kombëtar.

Shkatërrimi i kësaj salle teatri në SHQUP është përgjigja më e mirë për çdo qytetar për të kuptuar sesa shumë e duan këta artin dhe kulturën”, nënvizon Balla.