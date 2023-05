Vlahutin përsërit: Negociatat me BE nuk kushtëzohen me kampet e emigrantëve

Ambasadorja e Bashkimit Europian, Romana Vlahutin, deklaroi se vendimi i Komisionit Europian ka qenë i qartë: Shqipëria meriton hapjen e negociatave me BE. Ambasadorja shton se vendimi final u takon 28 vendeve të Unionit, anëtare me te drejte vote.

"Unë nuk loboj për Shqipërinë, unë kam punuar për Shqipërinë në mënyrë që ne të kemi një situatë. KE doli me një rekomandim të qratë se Shqipëria është në një fazë të të cilën Shqipëria mund të hapë negociatat pa kushte.Por vendimi takon shteteve anëtare, të shohim se çfarë do të thonë ata. Vendimi në fund të ditës do të merret nga 28 vendet sepse vendimarrja në BE është unanime. Me rëndësi për Shqipërinë janë reformat", tha Vlahutin.

Pyetjes se a duhet ta presin shqiptarët me optimizëm 28 qershorin, Vlahutin iu përgjigj:

Vlahutin: Ju duhet të jeni të kënaqur me mënyrën sesi janë bërë reformat për tjetrën duhet të flasim me datë 29.

Nga Malësia e Madhe, Vlahutin përsëriti se Bashkimi Europian nuk ka asnje kusht qe ka te beje me ngritjen e asnje kampi refugjatesh.

Vlahutin: Kjo është hera e pestë që i jap përgjigje gjatë javës së fundit dhe i jam përgjigjur gjithmonë thjesht dhe qartë:Jo, nuk ka asnjë plan dhe asnjë përpjekje të tillë për të shkëmbyer me një kusht të tillë, nëse ka kushte janë për mirëqeversjen. Pra gjithçka që lidhet me zbatimin e ligjit, shtetin e së drejtës por asgjë që ka të bëjë me emigracionin dhe kampet.

Vlahutin inauguroi zyren e BE ne kete bashki si dhe zhvilloi nje bashkebisedim me shoqerine civile