Tre të arrestuar për makinat me 4.5 milionë euro në Durrës, Basha dinte ngjarjen tri ditë më parë

Lajmifundit / 24 Qershor 2018, 20:18
Politikë

Sasia prej 4.5 milione eurosh e bllokuar diten e sotme ne portin e Durresit eshte nje ngjarje e paralajmeruar pak dite me pare ne Kuvendin e Shqiperise. Lulzim Basha paralajmeroi gjate fjales se tij se nje deputet i PS ishte i lidhur me nje skeme trafiku nga Gjermania ne Shqiperi qe kryhej me makina Toyota Yaris, si ato ku u gjeten parate diten e diel ne portin e Durresit.

Sasia monetare ishte e fshehura në dy makina ‘Toyota Yaris’ qe ishin të ngarkuara në një kamion (trajler) së bashku me 7 makina të tjera. (Në total 9 makina 7 Toyota Yaris, një Opel dhe një Alfa Romeo). Makinat janë bllokuar në orën 15:00 në portin e Durrësit, sapo kanë zbritur nga trageti që vinte nga Bari, ndërsa janë arrestuar 3 persona, dy shoferët dhe administratori i komapnisë që transportoi makinat. Shoferët janë Klevi Cani 21 –vjeç dhe Agim Ceka 61-vjeç, ndërsa administratori është Edi Lika. Ndërkohë mister mbetet njeriu që porositi makinat.

Tri ditë më parë, operacioni i Interpol u publikua nga lideri i opozitës Lulzim Basha, duke lajmëruar në sallën e Kuvendit operacionin që fliste për 1.5 mln euro sikur tha Basha ditën e enjte në Kuvend në një makinë ‘Toyota Yaris’, por rezultoi se eurot ishin në dy makina.

Pikerisht dy makinat Toyota Yaris ku u gjetën eurot ishin nisur Belgjika, kaluan tranzit në Itali dhe mbrëmë u nisën nga Bari me tragetin 'GNV' për në portin e Durrësit. Forca të shumta policie të ardhura nga Tirana ishin në gatishmëri për të identifikuar mjetin. Por gjatë kontrollit të makinave rezultoi se shuma ishte e ndarë në dy makina, në një vend të posaçëm te dyert e para, dhe nuk ishin 1.5 milionë si e dinte Basha por me shume. Preja e kartëmonedhave është 20-she, 50-she dhe 100-she.

