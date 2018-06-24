1.5 milion euro të fshehura në makinë në Portin e Durrësit, dalin dyshimet e para
Lajmifundit / 24 Qershor 2018, 15:25
Aktualitet
Rreth 1.5 milion euro janë sekuestruar nga policia e Portit të Durrësit ditën e sotme, teksa ishin fshehur në një mjet që vinte nga Belgjika.
Sipas informacioneve, paratë e fshehura në makinën tip “Toyota Yaris” pa targa, dyshoeht se ishin siguruar nga aktivitete kriminale, teksa nuk dihej destinacioni i tyre përfundimtar.
Policia ka nisur menjëherë hetimet, teksa valuta mësohet se sapo kishte depërtuar në territorin shqiptar.