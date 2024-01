Zbulohen çmimet e biletave të koncertit të Dua Lipës në Prishtinë, ja çfarë ndryshon nëse e blini tani

Dua Lipa do të mbajë një koncert në Prishtinë më 10 gusht të këtij viti. Këngëtarja nga Kosova por me famë botërore do të performojë në Prishtinë në një koncert të madh ku do të ketë edhe personazhe të tjerë të njohur.

‘Sunny Hill Festival”, do të jetë koncerti më i madh i organizuar ndonjëherë në kryeqytetin e Kosovës.

Në webfaqen e festivalit - sunnyhillfestival.com, përveç artistëve, janë bërë publike edhe çmimet e biletave.

Duke ditur se festivali do edhe pak kohë, tani është faza e parë e cilësuar si "super early bird" ku bileta për një person për gjithë festivalin kushton 35 euro.

Pas kësaj faze do të vijojë faza e dytë ku bileta do të kushtojë 55 euro, e krejt në fund 75 euro. Nëse do ta bleni biletën VIP, ajo do të kushtojë 200 euro.

Ndërsa, deri tash janë zbuluar të gjithë artistët pos njërit, që do të jetë artisti kryesor, sipas Dua DJ numër 1 në botë.

Dua po ashtu ka zbuluar se 25% e fondeve të fituara nga shitjet e biletave do të shkojnë për të ndihmuar artistët të rinj në Kosovë.

Koncerti organizohet nga babai i Duas, Dukagjin Lipa.