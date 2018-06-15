Austriakët pesimistë për hapjen e negociatave me Shqipërinë
Mediat austriake pesimiste për negociatat, Rama: Bëmë çfarë na u kërkua, për Xhafaj...
Kryeministri Edi Rama dha një intervistë për portalin austriak ‘Profil’.
Portali shkruan se perspektiva e hapjes së negociatave duket e zymtë.
Kurse kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria la bërë çfarë i është kërkuar nga BE.
Sa i përket çështjes së refugjatëve, Rama tha se ka një rritje të lehtë. Sipas tij, nëse shtohet numri i refugjatëve, do kërkojnë ndihmën e BE.
Duke kritikuar qasjen e BE ndaj Shqipërisë, Rama paralajmëroi se mund te dëmtohet besimi i shqiptarëve ndaj unionit. Madje ai foli edhe për rrezik populist.
Rama u pyet edhe për historinë e vëllait të ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj.
‘Italia nuk na e kërkoi asnjëherë ekstradimin e tij. Çfarë të bënim?'
Rama theksoi se Shqipëria e ka luftuar me efikasitet drogën.
‘Për çdo problem të drogës në Holandë apo Francë na fajësojnë ne shqiptarët,’ ironizoi Rama.