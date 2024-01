Arbana: Teatri të mbetet aty, turp që artistët zihen me njëri-tjetrin

Në takimin e thirrur nga kryebashkiaku Erion Veliaj dhe ministria e Kulturës Mirela Kumbaro me artistët për fatin e Teatrit Kombëtar, ka folur edhe aktori Reshat Arbana.

Ai ka kërkuar që godina e teatrit të mbetet aty, duke nënvizuar se ndërtimi i godinave të tjera të larta rrotull tij nuk do të ishin korrekte.

Aktori i madh, i ka bërë thirrje institucioneve që të konsultohen me ekspertë të fushës mbi restaurimin pasi nëse do dëgjohen të gjitha mendimet e artistëve nuk do gjehet një konsensus.

‘Ketu ka shumë njerëz dhe se cila ka mndimin e tij dhe mirë është.

Teatri duhet të mbetet aty.

Unë nuk e di se sa mund te shkojë aty si vlerë.

Ti lemë këtë njerez të ushqejne me emocione popullin.

Nese do të vazhdoni të flisni, mendojeni me hollë këtë punë.

Me 200 vetë nuk do arrini kurrë në diçka.

Restaurimi është i vështire pasi gjatë një shfaqjeje që dhamë në teater nuk rrihej nga të ftohtit si në skene si në sallë.

Kullat do të duken sikur do të na bien mbi kokë’, tha Arbana.