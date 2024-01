"Një herë Miss, gjithë jetën Miss", Zaimina Vajsari shpallet miss për herë të dytë

Zaimina Vasjari është një ndër femrat më të bukura dhe joshëse në Shqipëri.

Kjo gjë u vërtetua dhe në vitin 2002 kur ajo u zgjodh "Miss Shqipwria 2002".

Në 20 vjetorin e eventit të bukurisë ajo është kurorëzuar sërish me moton "Një herë Miss, gjithë jetën Miss".

"Kane kaluar 16 vite pas kurorezimit tim si Miss Shqiperia dhe mbreme perjetova emocione shume te bukura sepse me rikthyhen ne kujtime te cilat ndodhin nje here ne jete. E lumtur qe u kurorezova per te dyten here me moton “ Nje here miss, gjithe jeten Miss” ka shkruar Zaimina.