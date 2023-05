Denoncimi/ Ish-ministrja e Ramës blen hotele në ishullin grek

Që në Shqipëri korrupsioni ka arritur majat, dhe qeveritarët po pasurohen çdo ditë e më shumë, kjo dihet, por ajo që nuk dihet është se politikanët tanë po i pastrojnë paratë e tyre duke investuar në pasuri të patundshme jashtë vendit.

Emigrantët shqiptarë që jetojnë në Greqi, denoncojnë se ish-Ministra e Mbrojtjes, Mimi Kodheli, po blen hotele në Korfuz. Sipas tyre Kodheli deri tani ka blerë një hotel dhe është në tratativa për të blerë dhe dy të tjerë në ishullin Grek.

Denoncimi është bërë publik nga ish-kryeministri Sali Berisha.

Ja postimi i ish-kreut të qeverisë:

Ndrikull Kodheli blen hotele në Korfuz!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“Doktor Mimi kodheli po blen hotele ne korfuz lekt po I transporton me elikopter sot rasteshist nje soku im grek po me pyest se dajos se ti I esht ber oferta per hotelin qe ka per nje miljon e 200 mij euro dhe po me thoshte se ka bler tre do te blej dhe 2 shikoeni nje ju mund ta dini pak a shum”.