Nipi i Ledri Vulës qenka një copëz ylli!

Ai është një nga reperat më të mirë e më të kërkuar shqiptarë. Ledri Vula gjithashtu ka rrëmbyer zemrat e shumë vajzave me pamjen e tij, por mesa duket ai nuk është më i bukuri i familjes.

Reperi sapo ka publikuar një foto duke na prezantuar me nipin e tij, i cili duket një yll i vogël. Bjond dhe me sy bojëqielli nipi nuk i ngjan aspak Ledrit, por duket se shumë shpejt do të ketë edhe ai fanset e tij.

“Nipi im simpatik” – shkruan reperi mbi foton ku përqafohet me bukuroshin e vogël.