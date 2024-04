Luana flet për peshën e saj trupore: Kam shtuar shumë kg

Luana Vjollca e ftuar në “Xing me Ermalin”, foli më shumë për jetën e saj private dhe atë profesionale.

Sakaq, Luana foli edhe për komentet e shumta që bëhen për pamjen e saj.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

E ftuar në “Xing me Ermalin”, moderatorja dhe këngëtarja u shpreh se deri më sot nuk ka dashur t’u përgjigjet këtyre thashethemeve që qarkullojnë se ajo është e bërë, por ka filluar ta bësoj edhe vetë këtë aq shumë flitet, ndërkohë që nuk është aspak e vërtet.

Ndryshimet në trupin e saj, Luana i justifikon me faktin e shtimit të peshës.

“Në momentin kur unë kam dalë në televizor kam qenë 48 kile, sot jam 65 kile dhe ky është ndryshim i madh. Pesha është rritur me tule o vëlla, me tule jo me silikon”, u shpreh Luana.