Gruas i mbërrijnë në shtëpi afro një milion lekë papritur, ajo merr shpejt në telefon gazetarët

Dista dite me pare, nje qytetare tregoi se si ishte mashtruar nga nje avokate e cila i kishte zhvatur parate dhe nuk i kishte zgjidhur problemin me ceshtjen e pronesise ne gjyq. Madje ajo i kishte humbur edhe dy beteja gjyqesore dhe qytetares i kishte thene se tashme mund te merrte certifikaten e pronesise ne Hipoteke.

Ishte gruaja e quajtur Urani Dhima, e cila tregoi sesi u mashtrua nga avokatja Alma Bala. Urania pajtoi avokaten Bala për të ndjekur procesin gjyqësor të një prone, por kjo e fundit e humbi gjyqin edhe në Gjykatën e Shkallës së Parë, edhe në atë të Apelit.

Avokatja i kërkoi 83.500 lekë me pretendimin se gjyqi është fituar dhe letrat ndodheshin në Hipotekë për të përfituar certifikatën e pronësisë.

Emisioni ”Stop” u rikthye në Lushnje për t’i kërkuar avokates mashtruese t’i kthejë paratë qytetares.

“Meqënëse Urania nuk do që unë të merrem më me këto punë, deri nesër do t’ia kthej. Mos ki merak! Jemi në këto kushte, kështu që ju mirëpres nesër!”, u shpreh Alma Bala.

Avokatja premtoi t’ia kthejë ditën e nesërme, por për surprizën e Uranisë, ia çoi në shtëpi brenda ditës.

“I solli lekët avokatja. Hajde shikoji po s’besove! Po të mos kishit qenë ju, unë këto lekë nuk do t’i merrja dhe puna ime s’dihet se kur do të mbaronte”, u shpreh e lehtësuar Urania.