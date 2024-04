Luana Vjollca do i tërbojë të gjithë sot, me fustan të kuq dhe pa të brendshme

Këtë të shtunë, moderatorja Luana Vjollca do të jetë e ftuar në emisionin humoristik ‘Xing’ me Ermalin.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Nga inserti i shpërndarë në rrjetet sociale, në një pjesë të spektaklit Luan shfaqet me një fustan të kuq i hapur.

Ky fustan kujton herën e parë të Kejvinës në ‘Xing’ që u përfol për një kohë të gjatë, nëse kishte veshur apo jo të brendshme.

Me siguri Luana do të jetë elektrizuese në spektakël aq më tepër se ka premtuar që do të rrëfejë disa sekrete për jetën e saj personale.