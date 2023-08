Merr fund beteja mes Klan dhe Top Channel, ja ku do ta shohim Fevziun në 5 vitet që vijnë

Pas tymnajës së shkaktuar prej disa ditësh në media mbi mundësinë e kalimit të tij te Top Channel, Blendi Fevziu duket se ka vendosur përfundimisht për të ardhmen e tij. Fevziu ka konfirmuar se të paktën dhe për 5 vite të ardhshme emisioni “Opinion” do të jetë pjesë e Tv Klan.

“Opinion”, emisioni i parë politik në Shqipëri, vijon të jetë më i ndjekuri në vend prej 2 dekadash. Pjesë e studios së tij janë bërë figura të jetës politike, akademike, sociale e kulturore në vend, por edhe personazhe të rëndësishëm me ndikim në botë.

“Opinion” vijon të mbetet programi me shikueshmërinë më të lartë dhe më me ndikim në jetën politike dhe shoqërore të vendit, por edhe kudo ku flitet shqip. Në këtë studio janë realizuar debatet politike më të famshme dhe më të ndjekura në historinë televizive shqiptare. Që nga sezoni televiziv 2008-2009, “Opinion” erdhi në katër takime çdo javë: të hënë, të martë, të mërkurë dhe takimi tradicional i të enjtes mbrëma, duke trajtuar edhe tema të ditës së aktualitetit, artit, kulturës, historisë, turizmit, etj.

Në më shumë se 20 vjet, në Opinion janë zhvilluar rreth 2.600 emisione, me mbi 9.600 të ftuar. Karriera mbi 20-vjeçare e Blendit Fevziut me emisionin “Opinion” është e lidhur ngushtësisht me historinë dhe suksesin e Televizionit Klan. Ky bashkëpunim i suksesshëm do të vijojë gjatë.