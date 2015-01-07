Sulmohet revista franceze satirike “Charlie Hebdo”, mes viktimave 9 gazetarë
Dy persona të maskuar dhe të armatosur me kallashnikov dhe raketahedhës janë futur në zyrat e gazetës satirike “Charlie Hebdo” në Paris, duke shkaktuar një masakër të vërtetë. Mediat në kryeqytetin francez flasin për të paktën 12 viktima, mes të cilëve gazetarë dhe 2 punonjës policie, si dhe 10 persona të plagosur. Mësohet se viktimë e sulmit ka mbetur edhe drejtori Stephan Charbonnier, i njohur me emrin Charb dhe tre prej karikaturistëve më të rëndësishëm të gazetës: Cabu, Tignous dhe Georges Wolinski.
Sipas dëshmitarëve në vendin e ngjarjes, atentatorët kanë hapur zjarr duke thirrur “Do t’ia marrim hakun Profetit” dhe “Allahu Akbar”. Pas kryerjes së krimit, autorët janë larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes, ndërsa policia ka blinduar Parisin, për të bërë të mundur kapjen e tyre
“Është një masakër, janë disa të vdekur.” -ka deklaruar në një lidhje telefonike me televizionet lokale, një nga punonjësit e gazetës, të cilët u ngjitën në tarracën e godinës për tu shpëtuar plumbave.
Rreth 15 minuta përpara sulmit, gazeta kishte publikuar në profilin e saj në “Twitter” një karikaturë të liderit të ISIS, Abu Bakr
